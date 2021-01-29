Минпромторг: ставки утильсбора на автомобили планируют повысить на 25% Фото: Евгения ГУСЕВА

Ставки утильсбора на автомобили планируется повысить на 25 процентов в первом квартале текущего. Об этом сообщили в Минпромторге России, где разработали проект постановления, предполагающий индексацию базовых ставок утилизационного сбора на легковые автомобили и прицепы.

«Да, конечно», - ответил глава ведомства Денис Мантуров на вопрос, будет ли повышен утильсбор в текущем квартале.

Документ предполагает, что ставка утильсбора на автомобили увеличится с 20 тысяч рублей до 25 тысяч, а прицепов – с 150 тысяч до 187,5 тысячи рублей. Общественное обсуждение инициативы должно завершиться во вторник, 2 февраля, текущего года.

Как уточняется, базовая ставка утильсбора в отношении транспортных средств, которые ввозятся физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, будет составлять не более 4,5 тысячи рублей, а в отношении новых машин – не более 6,5 тысячи.

В пояснительно записке к проекту отмечается, что повышение ставок не должно вызвать роста цен на автомобили российского производства, поскольку оно будет компенсировано пропорциональным ростом государственной поддержки программ стимулирования спроса.