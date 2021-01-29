Глава Минздрава РФ считает, что пандемия начнет отступать в феврале-марте Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко считает, что пандемия коронавирусной инфекции начнет отступать уже в феврале-марте текущего года. Именно эти два месяца, по словам министра, могут стать переломными в борьбе с эпидемией в России.

- Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами, и пандемия начнет идти на спад,- отметил министр в беседе с журналистами в ходе рабочего визита в Карелию в пятницу, 29 января.

Михаил Мурашко подчеркнул, что риск заражения коронавирусной инфекцией по-прежнему остается очень высоким, поэтому следует продолжать соблюдать все меры безопасности.

Напомним, что за минувшие сутки на территории России выявили 19,2 тысячи новых случаев коронавирус во всех регионах страны. В общей сложности за весь период пандемии инфекцию диагностировали у 3,8 миллиона россиян.

Ранее жители России рассказали, как защищаются от коронавируса на фоне сложной эпидемиологической ситуации на работе. Большинство офисных работников считают, что убить патоген поможет регулярное мытье рук и применение антисептиков.