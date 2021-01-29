ВЦИОМ: Россияне доверяют Путину на 65,1%

Россияне доверяют Путину на 65,1%. Фото: REUTERS

Опрос ВЦИОМ среди россиян показал, что граждане доверяют президенту страны на 65,1%.

Респондентам предоставили список российских политиков и попросили выбрать тех кому они доверяют больше всего. 65,1% выбрали Владимира Путина, 30,5% сообщили о недоверии к нему.

Также опрошенных попросили указать из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Владимир Путин вызывает доверие у 61,1% респондентов, не одобряют его действия 28,7%.

ВЦИОМ проводил опрос с 18 по 24 января. В нем принимали участие только совершеннолетние граждане страны. Было опрошено свыше 1,6 тысяч респондентов. Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проводит регулярно методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов.