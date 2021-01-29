Мурашко советует госпитализировать пожилых людей с подозрением на СOVID-19

Министр Здравоохранения оценил уровень коечного фонда в стране. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал родственникам пожилых людей, у которых есть подозрение на коронавирус, незамедлительно обращаться в медучреждения.

"Лучше госпитализировать раньше – и даже категорию старше 80 лет, – ничего страшного при заболевании положить, даже с профилактической целью, не дожидаясь каких-то осложнений тяжелых", - сказал Мурашко журналистам РИА Новости.

Он отметил, что коечного фонда в стране хватает. Министр также оценил объем поступившей в гражданский оборот вакцины от коронавирусной инфекции. Он отметил, что в регионы России отправлено свыше 4 миллионов доз прививки.

Напомним, что с 18 января, согласно указу президента России Владимира Путина, в стране началась массовая вакцинация населения. Прививка выполняется бесплатно препаратом "Спутник V", который разработал центр имени Гамалеи.