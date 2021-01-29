Привившиеся от COVID-19 россияне смогут поехать в Грузию с 1 февраля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне смогут отправиться в Грузию с 1 февраля.

"Граждане зарубежных стран, в том числе россияне, которые предъявят справку о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, с 1 февраля смогут попасть в Грузию", - сказал источник ТАСС в правительстве Грузии в пятницу, добавив, что граждан России будут впускать и в случае, если они будут привиты вакциной российского производства.

Напомним, что из-за начавшейся пандемии коронавирусной инфекции многие международные авиамосты были закрыты из-за угрозы распространения болезни.

Начиная с середины весны 2020 года Россия прекратила международные перелеты. Более четырех с половиной месяцев было закрыто авиасообщение с другими странами. Выполнялись лишь вывозные рейсы. 1 августа Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией, а позднее и с Мальдивами.