Юрий Назаров о Василии Лановом: «Он никого не боялся, ничего и никогда»

Василий Лановой скончался 29 января 2021 года на 88-м году жизни Фото: Евгения ГУСЕВА

Юрий Назаров скорбит об уходе легендарного актера Василия Ланового, с которым учился вместе в Щукинском училище. Он рассказал о студенческих годах и актерском таланте своего однокашника в эфире радио «Комсомольская правда».

«Мы в волейбол играли, снимались вместе. Он никого не боялся, ничего и никогда. Он боялся наврать, лабуду какую-то нести. И Вася доказал, что он человек. Самое главное, с совестью, с честью», - высказался Назаров в эфире радио «Комсомольская правда».

Юрий Владимир отметил, что именно благодаря своему воспитанию Василий Лановой так прекрасно играл аристократов. Несмотря на то, что он родился в Москве в семье украинских крестьян, он с детства занимался в Доме культуры «ЗИЛ», откуда вышло множество талантливых актеров той эпохи. У юного Ланового слышалась украинская речь в разговоре, над чем он долго работал.

«Украинская мова в нем крепко сидела. Так он с этим боролся. А потом он сценречь преподавал в Щукинском училище, и двуязычие было блестящее! И что по-русски, что по-украински - заслушаешься! И с юмором, и с мягкостью, у меня слов не хватает», - вспоминает народный артист.

Юрий Назаров также отметил, что получил большое количество соболезнований с Украины. Ему приятно, что люди вспомнили о его товарище, культовом актере советского времени.

Василий Лановой ушел из жизни на 88-м году жизни 28 января 2021 года. Причиной смерти названы последствия, вызванные коронавирусной инфекцией.