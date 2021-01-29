Хинштейн призвал увеличить штраф за незаконное ношение полицейской формы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил об инициативе увеличить штрафы за ношение формы силовых структур.

"Мы готовим инициативу, которой предложим установить повышенную ответственность за незаконное ношение полицейской, военной и иной приравненной к ним формы, если это сопровождается какими-либо фейковыми действиями и заявлениями", - сказал Хинштейн журналистам РИА Новости.

Он рассказал, что на несанкционированных акциях сторонников Навального 23 января получила распространение практика ношения формы полицейских и росгвардейцев.

Он отметил, что штраф за ношение формы в данный момент, для людей не имеющих никакого отношения к госслужбе, составляет 1,5 тысячи рублей.

Хинштейн добавил, что штраф планируется увеличить.

"Я думаю, речь пойдёт о каких-то более осязаемых цифрах", - сказал он.

Он отметил, что инициатива будет принята уже в весеннюю сессию.