В Самаре создадут малую академию Научно-образовательного центра

В центре уже прошли обучение более 1300 человек. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области на базе центра одаренных детей «Вега» создадут малую академию Научно-образовательного центра. Об этом стало известно во время заседания попечительского совета. Как отметил губернатор региона Дмитрий Азаров, это позволит подготовить детей со школьной скамьи к серьезным научным исследованиям.

- Центр «Вега» может заниматься любыми направлениями, но, если мы говорим о совместной деятельности в рамках НОЦ, работа должна быть ориентирована на те задачи, которые ставит перед собой и решает НОЦ. Здесь будет обеспечена преемственность. Ребята в возрасте 7-8 класса, включившись в решение таких масштабных задач, в дальнейшем приведут к успеху те или иные разработки, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Уже сегодня центр одаренных детей активно работает в регионе. В его попечительский совет уже согласились войти руководитель Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет и олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев. Этот центр работает с 2019 года и только за год обучение в 40 сменах прошли более 1300 человек. Благодаря центру любой школьник в Самарской области имеет доступ к высокотехнологичному оборудованию.