Омбудсмен Москвы посоветовала не участвовать в протестной акции 31 января

Представители аппарата будут работать на всех площадях города 31 января. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева предостерегла граждан от участия в незаконной акции 31 января. Она отметила, что сотрудники аппарата будут работать на всех площадях города.

"В связи с этим хотела бы обратиться к москвичам: много раз подумайте, прежде чем нарушать закон. А выход на подобные акции является в любом случае нарушением закона. Особенно хотела бы обратиться к родителям детей подросткового возраста, чтобы они осуществляли контроль за своими детьми, чтобы они обязательно провели с ними необходимые беседы о том, что эти акции запрещены", - сказала Потяева РИА Новости.

Напомним, что 23 января в Москве прошли незаконные акции протеста сторонников Навального. Граждане вышли на улицы городов России, несмотря на предупреждения Роскомнадзора и СК. В результате протестов пострадали 39 силовиков. На сайте столичного омбудсмена предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбуждено несколько уголовных дел по факту насилия над представителями силовых структур, а также участники протеста привлечены к ответственности за порчу автотранспорта спецслужб и блокирование дорог и путей городского транспорта.