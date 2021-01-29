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Омбудсмен Москвы посоветовала не участвовать в протестной акции 31 января

Татьяна Потяева отметила, что сотрудники аппарата будут работать на всех площадях города
Анастасия РЫШКОВА
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Представители аппарата будут работать на всех площадях города 31 января.

Представители аппарата будут работать на всех площадях города 31 января.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева предостерегла граждан от участия в незаконной акции 31 января. Она отметила, что сотрудники аппарата будут работать на всех площадях города.

"В связи с этим хотела бы обратиться к москвичам: много раз подумайте, прежде чем нарушать закон. А выход на подобные акции является в любом случае нарушением закона. Особенно хотела бы обратиться к родителям детей подросткового возраста, чтобы они осуществляли контроль за своими детьми, чтобы они обязательно провели с ними необходимые беседы о том, что эти акции запрещены", - сказала Потяева РИА Новости.

Напомним, что 23 января в Москве прошли незаконные акции протеста сторонников Навального. Граждане вышли на улицы городов России, несмотря на предупреждения Роскомнадзора и СК. В результате протестов пострадали 39 силовиков. На сайте столичного омбудсмена предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбуждено несколько уголовных дел по факту насилия над представителями силовых структур, а также участники протеста привлечены к ответственности за порчу автотранспорта спецслужб и блокирование дорог и путей городского транспорта.