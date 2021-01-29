Генпрокуратура предупредила об ответственности участников незаконных акций 30-31 января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Генпрокуратура предупредила об уголовной ответственности участников несогласованных акций 30 - 31 января. Об этом в пятницу, 29 января, говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что за участие в незаконных массовых мероприятиях может грозить санкция по статье 212 Уголовного кодекса о массовых беспорядках, самое тяжелое наказание по которой подразумевает лишение свободы на срок до 15 лет. Привлекать к ответственности также будут по статье 20.2 КоАП России за нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

- Генпрокуратурой внесены требований в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации на сайтах и в соцсетях. Призывающим граждан к противоправным действиям лицам также объявили предостережения о недопустимости нарушения закон, - говорится в сообщении.

Напомним, 23 января в разных городах России прошли незаконные акции, которые организовали сторонники задержанного Алексея Навального. Правоохранительные органы страны неоднократно предупреждали об ответственности за участие или организацию таких несанкционированных мероприятий, а также призывы к участию в них несовершеннолетних. В результате в стране завели несколько уголовных дел за применение насилия к правоохранителям, нарушение санитарных правил на фоне пандемии.