Туркменистан зарегистрировал вакцину «Вектор». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Туркменистане зарегистрировали российскую вакцину "ЭпиВакКорона".

"В Туркменистане прошла процедуру регистрации уже вторая вакцина российского производства – "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", - говорится в сообщении туркменского новостного сайта Ориент со ссылкой на правительство страны.

Свидетельство выдано Центром регистрации лекарственных средств и государственного контроля при министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистан, и этому предшествовал экспертный анализ фармакологического и фармакопейного комитетов Центра.

После регистрации власти страны планируют закупить и использовать препарат для профилактики коронавируса.

Напомним, что препарат "ЭпиВакКорона" был зарегистрирован в России в октябре 2020 года и прошел пострегистрационные клинические испытания.

"Туркменистан стал первой страной после страны-производителя – РФ, где эта вакцина была официально зарегистрирована", - подчеркивает сайт.

Ранее Минздрав Туркменистана зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V", разработанную учеными в научно-исследовательском центра имени Гамалеи.

Согласно сообщениям властей, в Туркменистане не выявлено случаев заболевания COVID-19, но при этом в стране введен масочный режим и ряд других ограничений.