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Две трети работающих россиян считают себя трудоголиками

Наибольшая доля таких пришлась на россиян до 24 лет
Екатерина ЛЕНЧЕНКО
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Более двух третей экономически активных россиян считают себя трудоголиками.

Более двух третей экономически активных россиян считают себя трудоголиками.

Фото: Shutterstock

Более двух третей экономически активных россиян считают себя трудоголиками, их доля составила 68%. Причем 19% из них абсолютно в этом уверены. При этом 53% работодателей не считают, что сотрудники должны уделять работе чрезмерное внимание. Такие данные подтверждает исследование портала по поиску работы SuperJob.

«Каждый третий менеджер по персоналу (32%) сообщил, что в их компании работники должны буквально гореть работой. По сравнению с 2010-м годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, работодателей, мечтающих видеть в штате исключительно трудоголиков, стало меньше на 5 процентных пунктов», - сказано в исследовании портала SuperJob.

Женщины считают себя трудоголиками чаще мужчин, 72% опрошенных женщин против 63% среди мужчин. Уверены в своей приверженности работе 74% граждан до 24 лет. 75% опрошенных считают, что трудоголизм двигает общество вперед. При этом 32% россиян считают, что уделяют работе достаточно времени, без фанатизма. 36% участников опроса уверены, что трудоголизм – это болезнь.

Чаще всего себя считают фанатами работы директора – 89% и квалифицированные специалисты – 87%. Реже всего трудоголиками называются программисты - 31% и системные администраторы – 22%.

Опрос был проведен с 21 по 27 января 2021 года в 422 населенных пунктах разных округов страны среди 1600 экономически активных граждан старше 18 лет. Также было проведено исследование среди 500 менеджеров по персоналу в 139 населенных пунктах.

Ранее эксперты выяснили, сколько работодателей требуют соблюдать деловой дресс-код для удаленных сотрудников.