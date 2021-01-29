Актер Евгений Герасимов рассказал о последних днях Василия Ланового Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новость о смерти актера стала настоящим ударом и для поклонников актера и для его близких. Никто не думал, что болезнь окажется сильнее, тем более изначально врачи давали позитивные прогнозы.

Актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал о последних днях жизни Василия Ланового. Вместе они играли в фильмах «Петровка, 38» и «Огарёва, 6».

- Василий Семенович – удивительный человек, проживший уникальную жизнь, – говорит в беседе с сайтом mk.ru Евгений Герасимов.- Он положил очень много сил, чтобы стать актером.

Собеседник издания вспомнил историю, которая случилась с Лановым в войну. На оккупированной территории фашист хотел снять с него, молодого мальчишки, ремень советского офицера, но Василий Семенович категорически отказался.

- Тогда фашист пустил очередь над его головой и забрал ремень силой. С тех пор Вася сильно заикался. Ему стоило много сил, чтобы победить заикание, - говорит актер.

В последний раз Евгений Герасимов общался с Лановым в январе, за день или два до того, как он с супругой Ириной Купченко попал в больницу.

- Мы ему вручили самую высокую награду города Москвы - он стал ее почетным гражданином. Это звание мало у кого есть,- говорит депутат.- Четыре-пять дней назад был разговор, что они выпишутся, потому что анализ на ковид был отрицательный, и думали – полежали, и хватит. Видите, какая гадкая штука. Неожиданно пришло обострение, и Василий Семенович не выдержал.