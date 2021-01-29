Ученые разгадали, почему у вомбатов фекалии кубической формы

Кишечник вомбата имеет две жесткие и две гибкие области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские ученые уверяют, что разгадали секрет кубических экскрементов вомбатов. Это единственный известный вид в животном мире с такой интересной способностью. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Soft Matter.

«Вокруг были удивительно красочные гипотезы, но никто их не проверял» - сказал доктор Скотт Карвер, эколог из Университета Тасмании и один из авторов исследования.

Эксперты ответили, что кубическая форма образуется внутри кишечника, а не в точке выхода, как считалось ранее. Команда исследователей в Австралии, в том числе главный ветеринар зоопарка Таронга, Ларри Фогельнест, проверила растягивающие нити кишечника, американские физики из Технологического института Джорджии создали математические модели для моделирования производства кубиков.

«Последнее исследование подтвердило, что кишечник вомбата имеет две жесткие и две гибкие области», - подтвердил эколог.

Команда обнаружила большие изменения в толщине мышц внутри кишечника, варьирующиеся между жесткими и гибкими областями. Именно ритмичные сокращения в этих зонах кишечника формируют кубики.

Также ученые отметили, что эта особенность необходима вомбатам для общения друг с другом. У животных сильно развито обоняние, кубическая форма предотвращает скатывание фекалий.