Парламент Португалии поддержал легализацию эвтаназии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Португалии одобрил законопроект, разрешающий проведение эвтаназии в стране. Об этом сообщила в пятницу государственная медиагруппа Radio e Televisao de Portugal.

За законопроект проголосовали 136 парламентариев, против - 78, четверо воздержались.

Вето может наложить консервативно настроенный президент республики Марселу Ребелу ди Соуза.

Декриминализация эвтаназии в Португалии обсуждается уже давно.

Два года назад состоялось первое голосование в Парламенте, но тогда противники законопроекта выиграли с перевесом в несколько голоса.

После поднятия острого вопроса в стране начали протесты. В Республике появилось движение под названием «Остановите эвтаназию», выступающие против инициативы.

Протестующие считают, что такой острый вопрос должен быть решен на референдуме. Однако в Парламенте настаивают на одобрении законопроекта, разрешающего проводить эвтаназию психически здоровым пациентам старше 18 лет, если из-за неизлечимой болезни они терпят сильную боль.