Путин подписал закон о продлении СНВ-3 с США на 5 лет

Путин подписал закон о продлении СНВ-3 с США. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении СНВ-3 между РФ и США. Согласно документу, соглашение продлено на 5 лет. Об этом в пятницу сообщили в Кремле.

«Президент подписал Федеральный закон «О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», — говорится в сообщении.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность продления ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

Выступая на Давосском форуме, Владимир Путин назвал возможное соглашение "шагом в правильном направлении".