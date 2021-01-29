Любовь Соболь отправили под домашний арест по делу о нарушении санитарных норм 23 января

Любовь Соболь отправили под домашний арест. Фото: Михаил Метцель/ТАСС.
Активистка Любовь Соболь помещена под домашний арест по делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции в Москве, сообщили в Тверском суде Москвы.
"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемой Любови Соболь в срок до 23 марта 2021 года", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Соболь запрещается под каким-либо предлогом покидать квартиру. Активистка может общаться только со своим адвокатом и близкими родственниками.
Ранее адвокат Владимир Воронин сообщил, что полиция задержала юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь за призывы выходить на несанкционированные митинги 23 января.
На незаконную акцию протеста 23 января пришли, как минимум 19 зараженных инфекцией человек.