В Белом доме продление СНВ-3 назвали началом переговоров с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступая на вебинаре вашингтонского Института мира назвал продление стратегического Договора СНВ-3 началом "серьезных" переговоров с Россией.

"Нам также очень нужно решать фундаментальный вопрос стратегической стабильности между двумя значительными ядерными державами", - передает слова Салливана РИА Новости.

Он при этом отметил, что продление договора - это лишь начало истории. Салливан подчеркнул, что в дальнейшем должны пройти основательные переговоры по всему спектру ядерных вызовов и угроз вне Договора СНВ-3.

Салливан заявил, что новая администрация постарается заставлять Россию платить и сталкиваться с последствиями за ее агрессивное поведение. При этом новая власть США будет стараться вести заслуживающие доверия и лишенные иллюзий переговоры.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении ДСНВ на 5 лет.

Сам же президент России Владимир Путин выступая на международном форуме в Давосе назвал соглашение СНВ-3 "шагом в правильном направлении".