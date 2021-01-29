В ЦАО 31 января введут ограничения из-за призывов на незаконный митинг

Семь станций московского метро закроют в день незаконной акции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

31 января, в связи с поступающими из средств массовой информации и сети Интернет призывами граждан к участию в незаконных акциях, будут введены ограничения для передвижения по центральной части Москвы.

Также с 08.00 часов утра будут на вход и выход закрыты семь станций московского метрополитена:

- Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции, - говорится в официальном сообщении.

Полиция предупреждает, что за призывы и участие в несанкционированных митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Напомним, ранее Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева посоветовала не участвовать в протестной акции 31 января. Она отметила, что сотрудники аппарата будут работать на всех площадях города, а выход на подобные акции является в любом случае нарушением закона.