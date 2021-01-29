Экс-директора Чернобыльской АЭС обвинили в сбыте 500 тонн радиоактивного металлолома

Руководитель ЧАЭС объявил аукцион на продажу более 500 тонн радиационно загрязненного металлолома. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-директора Чернобыльской АЭС по факту незаконного обращения с радиоактивными материалами.

Выяснилось, что в июле 2019 года руководитель ЧАЭС объявил аукцион на продажу более 500 тонн радиационно загрязненного металлолома. Он поставил цену 1 тыс. гривен ($35) за тонну, что является значительно ниже начальной стоимости.

В результате государству был нанесен ущерб более чем на 2,75 млн гривен (около $98 тыс.), сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Имя директора не было названо, но с 19 марта 2019 года по апрель 2020 года обязанности гендиректора ГП "ЧАЭС" исполнял Сергей Калашник.

Авария на ЧАЭС произошла ночью 26 апреля 1986 года. В результате взрыва загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км. В конце 2000 года работа Чернобыльской АЭС была полностью прекращена.