В 2021 году больше всего подорожают мука и яйца. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитики рынка оценили уровень затрат и составили список продуктов, которые вероятнее всего подорожают в 2021 году.

В первую очередь речь идет о подорожании главного источника питания для птиц, свиней и коров - это зерно. На него повлияет рост мировых цен, увеличения затрат на топливо, рост налоговой нагрузки, импортная составляющая — пестициды, удобрения и другие факторы.

В связи с этим поднимутся цены на такие продукты, как мука, крупа, хлеб, яйца, молоко и мясо. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев уверен, что изменятся ценники и на бакалею, сообщает "МК".

В связи с нестабильным рублем повысятся цены и на чай, кофе, фрукты и овощи. Стабильными цены останутся на сезонные продукты.

Аналитик Александр Розман в свою очередь отметил, что в макроэкономической практике нет примеров успешного сдерживания цен в условиях доминирования свободного рынка с помощью убеждения.

Специалисты считают, что "драмы" в повышении цен нет, так как отечественные производители научились приемам поддержания маржинальности.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выразил недовольство резким скачком цен на базовые продукты питания в России. Глава государства напомнил, что граждане страны едет "не болоньезе, а макароны по-флотски". Он поручил кабмину наладить ситуацию на рынке с ценами.