В Москве 31 января ограничат продажу алкоголя Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 января 2021 года в Москве будет ограничена продажу алкоголя в центре города, а также часть магазинов и кафе будут закрыты. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

- В это воскресенье будут закрыты кафе, рестораны и предприятия торговли. А в центре столицы в период с 9:00 до 23:00 будет ограничена продажа алкоголя, - рассказал Немерюк РИА Новости.

Представитель департамента торговли также добавил, что для граждан будет запрещена продажа спиртного в стеклянной таре на Красной, Манежной и Лубянской площадях, на улицах Большая Дмитровская, Тверская, Покровка, Охотный ряд и других центральных улицах.

Напомним, ранее московский главк полиции предупредил об ограничениях в связи с призывами к гражданам участвовать в несанкционированных акциях в центре Москвы. Из-за этого в городе с 08:00 на вход и выход закроют станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий Мост", "Лубянка", "Китай-город".