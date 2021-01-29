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Роскомнадзор вызвал представителей Tik-Tok, Facebook, Telegram для разъяснений

В адрес руководства социальных сетей уже направлены письма с требованием прибыть в ведомство
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Роскомнадзор РФ направил в адрес руководства нескольких популярных социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности.

В ведомстве пояснили, что речь будет идти о последствиях за неудаление Tik-Tok, Facebook, Telegram и Вконтакте призывов к участию в незаконных массовых акциях.

- Согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки, - говорится в сообщении ведомства в Telegram.