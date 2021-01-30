В 2021 году россияне стали больше заниматься фитнесом и бегом Фото: Алена МАРТЫНОВА

Исследователи крупнейшего в России интернет-сервиса для продажи товаров Lamoda изучили покупки россиян в категории спортивных товаров и выяснили, какими видами спорта граждане начали уделять активное внимание в 2021 году.

Так, большинство мужчин и женщин из России, как и раньше, предпочитают поддерживать себя в форме с помощью фитнеса и бега. При этом, эксперты заметили рост интереса к товарам для занятий плаванием, единоборствами и баскетболом.

До новогодних праздников в топ-5 видов спорта у мужчин вошли футбол, трекинг и баскетбол, а у женщин - плавание, теннис и трекинг.

При этом полностью обновить свою спортивную форму для бега захотели как мужчины, так и женщины. Они увеличили расходы на приобретение удобных комплектов на 21% в период с 1 по 26 января 2021 года по сравнению с 1-26 декабря 2020 года.

Чуть больше, 22%, было потрачено россиянами на кроссовки для бега, а на тайтсы - на 16% больше. Расходы на спортивные лонгсливы у женщин выросли на 37%, а вот из мужских товаров для бега спрос вырос только на спортивные брюки (+29%) и футболки (+15%).