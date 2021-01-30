В выходные в Москву придут морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москву на этих выходных придут относительно небольшие морозы, днем в столице будет около -2 -3 градусов.

Однако жители города из-за сильных порывов ветра, снега и влажности будут ощущать эту температуру как гораздо более холодную. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- На улице погода будет ощущаться не как -2-3 градусов, а как -10 градусов, потому что высокая влажность, снег будет идти и порывистый ветер, - объяснил метеоролог.

Синоптик также добавил, что в Москве прогнозируются низкие давление и облачность, а вот порывы ветра будут достигать до 17 м/с.