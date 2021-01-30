Пушков посоветовал Байдену быть сдержанным в подходе к международным делам Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что американский президент Джо Байден "никогда не сдерживался" в своих суждениях о действиях России, в частности не ограничивал себя в высказывании мнения во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

- В нынешних условиях, когда напряженность не убывает, а даже порой нарастает, сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к международным делам, - написал Пушков в Twitter.