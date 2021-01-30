Врач развеял три популярных мифа о воде при похудении Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Российский врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о самых популярных мифах при употреблении воды для похудения.

Так, по словам специалиста, нет никакой необходимости выпивать каждый день по два литра воды. Все дело в том, что каждый человек каждый человек пьет, чтобы устранить жажду, в связи с чем употребляет ровно столько воды, сколько ему нужно для поддержания баланса.

Второй миф по мнению диетолога заключается в том, что жидкость способна утолить голод.

- Вода покидает желудок достаточно быстро, всего несколько минут и она уходит в кишечник. Ни о какой сытости речи не идет, - отметил Ковальков на своем YouTube-канале.

Третьим мифом стало частое заблуждение желающих избавиться от лишнего веса о пользе воды перед приемом пищи. Эксперт отметил, что вода смывает ферменты, необходимые для пищеварения, и посоветовал пить через пять минут после начала приема пищи.