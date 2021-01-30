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Что будет, если оставить себе найденный кошелек, рассказали эксперты

Стало известно, когда находка может повлечь неприятные последствия
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Что будет, если оставить себе найденный кошелек, рассказали эксперты

Что будет, если оставить себе найденный кошелек, рассказали эксперты

Фото: Александр ГЛУЗ

Неожиданная находка на улице или в кафе в виде кошелька может быть как грозить нашедшему аксессуар неприятностями. О том, стоит ли оставлять себе чужой кошелек и какие последствия могут быть, рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов «Арбат» Андрей Астафуров.

По его мнению, в доктрине уголовного права и в правоприменении вопрос разграничения находки и кражи все еще остаётся дискуссионным.

- Пока какой-то четкий водораздел между данными понятиями провести достаточно сложно. Значение здесь имеют место потери, осведомленность потерявшего о месте пропажи, активность действий потерявшего по поиску своего имущества, - рассказал эксперт "Известиям".