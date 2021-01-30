Президент Мексики заявил о планируемом начале поставок вакцины "Спутник V" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Мексику могут начаться уже в конце следующей недели. Об этом заявил обнародованном президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

- Я разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным, он вел себя очень по-братски, он предложил отправить нам вакцину, которую они производят, - сказал Лопес Обрадор, пишет ТАСС.

Ожидается, что российский препарат от covid-19 может получить окончательное одобрение для использования в Мексике в ближайшие дни, о чем накануне высказался замминистра здравоохранения Уго Лопес-Гателль.

Напомним, во время телефонных переговоров Лопес Обрадор поблагодарил российского коллегу за решение поставить в латиноамериканскую страну "Спутник V".

Как писал сайт Kp.ru, российская вакцина уже прошла все необходимые испытания и доказала свою безопасность и эффективность в борьбе с коронавиурсом.