Последние новости на утро 30 января 2021: В Москве 31 января закроют центральные станции метро

Важные новости утра Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости на утро 30 января 2021 года: В Москве 31 января в связи с призывами к несогласованным акциям будут закрыты центральные станции метро. Речь идет о семь станциях метрополитена: с восьми часов утра на вход и выход закроют станции Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост Лубянка и Китай-город. Ограничения будут действовать вплоть до особого распоряжения полиции. Также в этот день в столице будет ограничена продажа алкоголя в центре города, а часть магазинов и кафе будут закрыты.

На востоке Кубы пять человек погибли при крушении вертолета, который следовал из провинции Ольгин в провинцию Гуантанамо. Воздушное судно "врезалось в возвышенность", передает Reuters. Все погибшие - члены экипажа.

Сенатор Алексей Пушков ответил на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что американский президент Джо Байден "никогда не сдерживался" в своих суждениях и действиях о России. Пушков посоветовал главе США быть сдержанным в подходе к международным делам, поскольку иногда "напряженность не убывает, а нарастает".

Российский врач-диетолог Алексей Ковальков развеял три популярных мифа об употреблении воды для похудения: вода не утоляет голод, пить два литра в день не обязательно, а прием воды перед едой не так уж и полезен.

Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Мексику могут начаться уже в конце следующей недели. Об этом заявил обнародованном президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Накануне он разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным, который "вел себя очень по-братски и предложил отправить вакцину".

Российским банкам теперь запрещено отказывать своим клиентам (и гражданам, бизнесу) в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Это предусмотрено законом, который вступил в силу в конце января. Считается, что такая норма позволит облегчить жизнь клиентов банков.

Роскомнадзор РФ направил в адрес руководства нескольких популярных соцсетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности. Речь будет идти о последствиях за неудаление Tik-Tok, Facebook, Telegram и Вконтакте призывов к участию в незаконных массовых акциях.