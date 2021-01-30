Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

В МИД РФ рассказали о "скользком пути" Евросоюза

Ес начал создавать "горизонтальные" санкционные механизмы, создающие неопределенность в отношениях с Россией
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий

Европейский союз вступил на "скользкий путь" и начал создавать "горизонтальные" санкционные механизмы, которые добавляют неопределенность в отношениях с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

По мнению российского дипломата, судьбу этих санкций Евросоюз должен решать самостоятельно, без посторонней помощи.

- Нас беспокоит, что в последнее время ЕВ взялся с неуемной энергией создавать так называемые горизонтальные санкционные механизмы - химический, по правам человека, по киберпространству, - сказал Грушко, слова которого приводят РИА Новости.