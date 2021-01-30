США настроены завершить процедуры по продлению СНВ-3 до 5 февраля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон оптимистично настроен по завершению процедур продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 5 февраля на пятилетний срок. Такую дату назвал представитель Госдепартамента, комментируя подписание президентом России Владимиром Путиным закона о продлении договора.

«Есть еще шаги, которые необходимо завершить. Но мы оптимистично настроены, что это продление, которое явно соответствует нашим интересам национальной безопасности, будет завершено до истечения (срока договора) 5 февраля», - приводит ТАСС слова представителя Госдепартамента

Напомним, президент России Владимир Путин подписал документ о продлении ДСНВ на 5 лет, а, выступая на международном форуме в Давосе, назвал «шагом в правильном направлении». Позже советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал Договора СНВ-3 началом «серьезных» переговоров с Россией, и при этом подчеркнул, что продление договора - это лишь начало истории.