В Вануату задержан экипаж российской яхты, совершавшей кругосветку

Полиция Вануату задержала и направила в карантин экипаж российской яхты «Милонга», который ранее совершил кругосветное путешествие.

Как передает ТАСС, в посольстве России в Австралии сообщили, что российская яхта с тремя членами экипажа на борту зашла в территориальные воды Вануату на прошлой неделе, 23 января для пополнения запасов пресной воды и топлива. Береговая охрана сопроводила судно в порт столицы республики Порт-Вилы, поскольку экипаж не предупредил власти Вануату за ранее о своем намерении.

Троих россиян, которые находили на борту, задержали и направили в карантин.

В посольстве России сообщили, что россиянам была оказана необходимая консульская помощь, а власти Вануату обеспечили пополнение запасов пресной воды и топлива.

На данный момент экипаж находится в карантине, но сотрудники дипмиссии активно работают с властями, и рассчитывают в ближайшее время получить для российского судна разрешение покинуть порт.