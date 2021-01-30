Глава пресс-службы президента Киргизии задержан за вымогательство взятки

Руководитель пресс-службы президента Киргизии Нургазы Анаркулов задержан за вымогательство взятки. Об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности страны

Как отмечается в сообщении, задержанный злоупотреблял должностным положением, и вымогал взятки в особо крупных размерах у претендента на одну из руководящих государственных должностей.

«Задержанный, злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении», - говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 30 января.