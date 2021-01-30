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Коронавирус Covid-19

Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за прививку от коронавируса

В ведомстве отметили, что вакцинация распространяется по медицинским учреждениям
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за прививку от коронавируса

Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за прививку от коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцина от коронавирусной инфекции в России распространяется по медицинским учреждениям и в свободную продажу не поступает. Об этом сообщил Росздравнадзор.

В ведомстве отметили, что любое требование оплаты стоимости прививки против коронавируса является незаконным. При этом вакцинация может проводиться только лицензированными медицинскими организациями с работой по проведению профилактических прививок.

«Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным», - приводит РИА Новости уточнение ведомства.

Напомним, 19 января, Минздрав заявил о начале вакцинации от коронавирусной инфекции во всех российских регионах. Глава ведомства Михаил Мурашко сообщил, что препарат от COVID-19 поступил во все субъекты страны. Министр также отметил, что были дополнительно разработаны стандартные операционные процедуры для обеспечения качества как хранения, так и транспортировки вакцины, а также проведения процедуры вакцинации с памятками для пациентов и медицинского персонала.

Распространение коронавируса в мире