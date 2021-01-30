В России с 1 июня запретят ездить на летней резине зимой Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 июня Министерство внутренних дел планирует ввести новый перечень нарушений, при которых запрещается использовать автомобиль. Об этом сообщается в соответствующем проекте постановления правительства.

Одним из главных нововведений станет запрет на использование летней резины зимой и зимней - летом, транспортным средством также нельзя пользоваться, если зимние шины установлены не на всех колесах. Кроме того, владельцы авто будут обязаны ставить колеса того размера, который предусмотрен заводом - изготовителем машины.

В битопливных авто, работающих на газе, на каждом газовом баллоне должен быть паспорт, которые оформлены изготовителем, а на установленном баллоне должны быть серийный номер и обозначение, при возникновении изменений в оборудовании при ремонте, сведения об этом оформляются уполномоченными организациями.

Также на машине нельзя будет ездить, когда на ремне есть видимые надрывы на лямке или они совсем отсутствуют. Кроме того, пользоваться автомобилем будет запрещено при не фиксирующем замке язычка лямки.

Как передает ТАСС, МВД с 1 марта будет аннулировать диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр