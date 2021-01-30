Спонсор ФБК Хоменко объявлен в розыск за мошенничество Фото: Олег ЗОЛОТО

Спонсор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Александр Хоменко обвиняется в мошенничестве по трем эпизодам, и объявлен в розыск. Об этом в субботу, 30 января, говорится в заявлении Следственного комитета России.

Как уточняется в заявлении СК, Хоменко обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

«Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис" Александра Хоменко по признакам трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ», - говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным следствия, в период с 2017 по 2019 годы между юридическими лицами, которыми руководил Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено десять государственных контрактов на выполнение работ по капремонту техникума. СК заявляет, что Хоменко и иные лица, действовавшие с ним в группе, ввели в заблуждение должностных лиц Министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что денежные средства в размере более 30 миллионов рублей, полученные из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам, были в итоге похищены соучастниками.

На сегодняшний день Хоменко скрывается на территории Украины и объявлен в розыск.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в список иноагентов