Умер Хилтон Валентайн, экс-гитарист группы The Animals

На 78-м году жизни ушел из жизни бывший гитарист британской группы The Animals Хилтон Валентайн. О смерти музыканта сообщила американская звукозаписывающая компания ABKCO Records со ссылкой на супругу музыканта.

«Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтона Валентайна, одного из основателей The Animals. Валентайн был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперёд», - говорится в сообщении ABKCO Records.

При участии Хилтона Валентайна начала формироваться группа The Animals, в которой он продолжал играть и записывать музыку в группе вплоть до 1966 года. При его участии группа выпустила три студийных альбома, среди них дебютный The Animals в 1964 году, а также Animal Tracks (1965) и Animalisms (1966). Его имя, наряду с другими участниками оригинального состава группы, было введено в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году.