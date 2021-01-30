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Политика

Новую установку «Коалиция-СВ» испытали в режиме «шквал огня»

Российская самоходная артиллерийская установка поразила цель одновременно шестью снарядами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Новую установку «Коалиция-СВ» испытали в режиме «шквал огня»

Новую установку «Коалиция-СВ» испытали в режиме «шквал огня»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» в ходе испытаний подтвердила возможность ведения стрельбы в режиме «шквал огня», поразив цель на полигоне одновременно шестью снарядами.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, российская установка стреляла снаряды друг за другом. Снаряды летели по разным траекториям, но в мишень попадали одновременно.

Отмечается, что в автомат заряжания САУ заранее загружают снаряды разной мощности. Паузы между выстрелами для режима «шквал огня» автоматически рассчитываются в зависимости от дальности до цели, местоположения самой установки, а также погодных условий и направления ветра. Высчитывает система управления огнём.

Режим «шквал огня» предназначен для организации артиллерийского налета, которым способен стрелять целый ряд иностранных гаубиц.

Армия и безопасность