Новую установку «Коалиция-СВ» испытали в режиме «шквал огня» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» в ходе испытаний подтвердила возможность ведения стрельбы в режиме «шквал огня», поразив цель на полигоне одновременно шестью снарядами.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, российская установка стреляла снаряды друг за другом. Снаряды летели по разным траекториям, но в мишень попадали одновременно.

Отмечается, что в автомат заряжания САУ заранее загружают снаряды разной мощности. Паузы между выстрелами для режима «шквал огня» автоматически рассчитываются в зависимости от дальности до цели, местоположения самой установки, а также погодных условий и направления ветра. Высчитывает система управления огнём.

Режим «шквал огня» предназначен для организации артиллерийского налета, которым способен стрелять целый ряд иностранных гаубиц.