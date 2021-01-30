Военные США отравились антифризом, перепутав его с алкоголем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские Военнослужащие в Техасе отравились антифризом, перепутав вещество с алкоголем.

Как передает Reuters, инцидент произошёл после завершения десятидневных учений на базе Форт Блисс, во время которых военным запрещено выпивать. По данным издания, в результате отравления госпитализированы 11 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

«Согласно имеющейся информации, солдаты употребляли это вещество, думая, что пьют алкогольный напиток … Предварительные данные токсикологического исследования указывают на то, что солдаты отравились этиленгликолем», - говорится в сообщении базы Форт Блисс, где отмечается, что во время полевых учений по правила армии и базы употребление алкогольных напитков запрещено.

Среди отравившихся есть восемь рядовых, а также два сержанта и один прапорщик. Другие военные сообщают, что товар купили в обход установленным правилам.