Фонд по борьбе с раком легкого назвал хриплый голос одним из признаков болезни Фото: Александр ГЛУЗ

Специалисты международного Фонда рака лёгких сообщили, что изменение в голосе может указывать на это опасное заболевание. По данным ученых, в случае появления у человека без видимой причины охриплость или ослабления голоса, это должно стать поводом для обращения к врачу.

Как передает издание Express, согласно данным экспертов, хриплость голоса может быть вызвана опухолью в легких, которая давит на гортанный нерв в грудной клетке, что в итоге может привести к параличу или ослаблению нерва, а в некоторых случаях и к параличу голосовой связки.

При этом отмечается, что изменения в голосе чаще являются признаком рака правого легкого, чем левого.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о болезне-предвестнике рака печени. доктор медицинских наук Владимир Чуланов, эксперт Европейского регионального бюро ВОЗ по гепатиту В, назвал одной из самых опасных причин появления рака печени инфицирование вирусами гепатитов В и C, отметив, что смертность по стране от таких заболеваний крайне высока.