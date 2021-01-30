Иран подписал с Россией договор по производству вакцины «Спутник V» Фото: REUTERS

Тегеран подписал с Москвой договор по российской вакцине «Спутник V». Об этом сообщил посол Исламской республике в России Казем Джалали, уточнив, что соглашение также включает производство препарата в Иране.

«После регистрации вакцины "Спутник V" в Иране в пятницу между Ираном и Россией был подписан договор о покупке и совместном производстве», - сообщил дипломат агентству IRNA.

Как уточнил Казем Джалали, в рамках договоренностей с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), первая партия вакцины прибудет в страну до четверга, 4 февраля. Вторая партия препарата будет доставлена в Иран к 20 февраля, а третья партия - к концу февраля.

По его словам, что касается производства вакцины в Иране, то в ближайшие десять дней в Москву приедет делегация Минздрава Исламской республики, которая проведет переговоры по этому вопросу.