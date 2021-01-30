Онищенко рекомендовал носить маски даже после пандемии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам даже после завершения пандемии коронавирусом использовать в общественных местах медицинские маски в сезон подъема заболеваемости гриппом и респираторными инфекциями.

«В сентябре у нас подъём заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. И носить их (маски) надо будет. Это такая же инфекция, даже более тяжёлая, чем коронавирус», - приводит ТАСС слова депутата.

Бывший главный санитарный врач России также отметил, что носить маски следует даже тем, кто переболел коронавирусом или привились, и у кого уже выработался иммунитет.

Онищенко заявил, что ношение средств индивидуальной защиты непосредственно «по поводу коронавируса» можно будет повсеместно отменить при выходе на налаженное массовое производство вакцин от COVID-19, и значительном скачке численности вакцинированных.

«Те цифры, которые сейчас приведены, говорят, конечно, пока еще об очень незначительном охвате прививками», - добавил он.