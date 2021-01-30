Программу переселения из ветхого жилья в Хабаровском крае завершат досрочно

Благодаря соглашению, три тысячи восемьсот человек получат новые квартиры. Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, и Константин Цицин, генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ, на встрече в Москве подписали документ, который позволит завершить региональную программу по расселению аварийного жилфонда досрочно.

Из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, людей расселят не до 31 декабря 2025 года, а до конца 2022 года. Жилье получат около 3800 человек из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других городов. Потребуется 4,93 млрд рублей, из них средства Фонда – 3,57 млрд руб., краевой казны – 1,16 млрд руб.

- Предоставление комфортного жилья для жителей Хабаровского края – один из приоритетов для нас. Тем более, что такая задача поставлена Президентом России Владимиром Путиным. Как только появилась возможность принять решение о досрочном расселении аварийного жилфонда, мы это сделали, - прокомментировал знаковое событие Михаил Дегтярев, добавив, что власти края будут тщательно следить за соблюдением сроков.

Закрыв эту часть проблемы, власти региона примутся за расселение ветхого жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года.