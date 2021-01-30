Онищенко сделал прививку от коронавируса вакциной цента им. Чумакова

Геннадий Онищенко Фото: Личный архив

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко привился от коронавируса препаратом, разработанным Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

«Я прививался цельновирионной вакциной чумаковской. Это выращенный настоящий коронавирус, затем (инактивированный). И я двумя аппликациями сделал себе», - приводит ТАСС слова бывшего главного санитарного врача, который напомнил, что привился уже давно

Как он отметил, вакцинация прошла «адекватно той ситуации, которая называется иммунизацией», и «настоятельно» рекомендовал привиться всем, особенно тем, кто находится в группе риска по медицинским показателям и по показаниям профессиональной деятельности.

Напомним, Онищенко сделал прививку от коронавируса еще в прошлом году - 25 декабря. По словам депутата, он пошел на этот поступок, чтобы защитить себя от коронавируса, а также подать надлежащий пример согражданам.