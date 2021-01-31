Бизнесменам Хабаровского края хотят снизить налоги в два раза

Список отраслей, попадающих под льготу, будет расширяться. Фото: Петр МОЛОТОВ

По инициативе правительства Хабаровского края в региональный парламент внесен законопроект о снижении налогов для малого бизнеса. Компании, работающие в сферах, наиболее пострадавших от коронавируса, могут рассчитывать на снижение налоговой нагрузки в два раза. Подготовить соответствующие поправки 14 января поручил врио губернатора края Михаил Дегтярев.

В списке законопроекта туротрасль, гостиничный бизнес, кафе и рестораны, всего 16 видов деятельности. Для них предлагается снизить налоги с 6 до 3 процентов по упрощенной системе налогообложения. В случае одобрения краевым парламентом, законопроект начнет действовать уже с 1 января 2021 года. Налоговых послаблений ждут более 3200 компаний по всему краю.

- Пока список не закрыт. Мы будем продолжать мониторинг ситуации на рынке. Если мы увидим, что какие-то компании продолжают терять активность, нести убытки, то расширим список отраслей, на которые будут распространяться налоговые льготы, - добавил Виктор Калашников, глава краевого минэкономразвития.