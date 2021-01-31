Операции по пересадке почки снова будут делать в Хабаровске

Степень готовности края к таким операциям оценили ведущие трансплантологи. Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае операции по трансплантации почки проводились в 1987-2004 годах на базе краевой клинической больницы №1 им. Сергеева. Правительство региона сообщило о возобновлении таких операций. Центром трансплантации вновь станет ККБ №1.

- Мы ознакомились с возможностями края для возобновления трансплантологии. База есть. Есть специалисты, - отметил Сергей Готье, главный трансплантолог Минздрава России, подчеркнув, что в нашей стране эти операции проводятся за счет государства.

Отделение трансплантологии в Хабаровске откроют в июле 2021 года. Специалисты пройдут дополнительное обучение, а в больницу установят необходимое оборудование.

- Опыт, который есть у наших врачей, и пройденные программы обучения позволят нам запустить процесс в этом году, - сказал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

В регионе гемодиализ проходят около 400 человек. На трансплантацию хабаровчане ездят по квотам в Новосибирск, Санкт-Петербург, Москву.