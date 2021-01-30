В России увеличат размер социальных пособий Фото: REUTERS

С понедельника, 1 февраля, в России увеличат размер некоторых социальных пособий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об это сообщается на сайте правительства.

Как уточняется в постановление, увеличат выплаты, которые получают ветераны, инвалиды, Герои России, чернобыльцы, а также граждане, пострадавшие на производстве.

Кроме того, индексация коснется пособий, которые положены семьям с детьми. Как отмечается, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности и единовременное пособие при передаче детей на воспитание в семью. Рост выплат составит 4,9 процента.

В кабмине гражданам напомнили, что с 2018 года в стране действует единый порядок индексации социальных выплат: один раз в год с 1 февраля, исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что в России увеличат максимальный размер пособия по беременности и родам. Согласно данным Фонда социального страхования России, максимальный размер пособия вырастет до 340 795 рублей