Посол США заявил об отсутствии необходимости в перезагрузке отношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Необходимости в перезагрузке российско-американских отношений нет, Вашингтон всегда считал, что нужно вести диалог с Москвой, несмотря на разногласия. Такое заявление сделал американский посол в России Джон Салливан, напомнив, что накануне президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден поговорил по телефону.

«Знаете, мне представляется, что необходимости в перезагрузке нет. Мы всегда считали, что должны вести диалог с Россией, а еще раньше - с Советским Союзом», - заявил он в эфире телеканала «Дождь».

Салливан напомнил, что у России с США двухсот лет, которые возникли в начале XIX века, когда Российская Империя признала Соединенные Штаты.

«Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог, и мы продолжаем это делать», - отметил дипломат.

Положительным примером сотрудничества России и США американский посол назвал не только договоренность по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но и действия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер подписал документ о продлении ДСНВ на 5 лет, В Госдепартаменте сообщили, что Вашингтон оптимистично настроен по завершению процедур продления соглашения до 5 февраля на пятилетний срок.