Юрлица признаны потерпевшими после несанкционированной акции в Москве 23 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юридические лица признаны потерпевшими после несогласованной акции, которая прошла в Москве 23 января. Представители юрлиц допрошены, установлена сумма ущерба предприятиям. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерство внутренних дел столицы.

Как отмечают в ведомстве, в результате несанкционированной акции, которая прошла на Пушкинской площади, были перекрыты дороги и тротуары для пешеходов и транспортных средств, что привело к остановке дорожного движения и блокировке транспортных коммуникаций.

«По данному факту следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК РФ», - говорится в заявлении министерства.

В ведомстве сообщили, что в рамках уголовного дела изучены записи с камер видеонаблюдения, допрошены водители, чьи автомобили были заблокированы участниками акции.

«Признаны потерпевшими юридические лица, чьи представители также допрошены по уголовному делу. Кроме того, установлена сумма причиненного ущерба предприятиям города Москвы», - говорится в заявлении ведомства.

На данный момент МВД проводит следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также виновных лиц.

Напомним, 23 января в разных городах России прошли незаконные акции, которые организовали сторонники задержанного Алексея Навального. Правоохранительные органы страны неоднократно предупреждали об ответственности за участие или организацию таких несанкционированных мероприятий, а также призывы к участию в них несовершеннолетних. В результате в стране завели несколько уголовных дел за применение насилия к правоохранителям, а также нарушение санитарных правил на фоне пандемии.